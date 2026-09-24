9 Reasons Why You Will NEVER Master Polish
Ciekawe aspekty naszego języka na które prawdopodobnie nawet nie zwracamy uwagi.jan-dzbansjdje
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Ciekawe aspekty naszego języka na które prawdopodobnie nawet nie zwracamy uwagi.jan-dzbansjdje
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (36)
najlepsze
Kocham was Czesi...
I'm from Poland and...
Thank you for your trip, I'm polish so...
XDDD
Nawet LLMy mówią po polsku.
Co do bycia perfekcyjnym ... zgadzam się bo polski jest bardzo rozbudowanym językiem i w sumie to jest fajne.
Trzeba zwrócić uwagę, że nawet Polacy nie są mistrzami bo zawsze będzie dziedzina w której nie znasz słownictwa... leśnictwo, muzyka,
@polski_chinczyk_kek: W ogóle gościu fajnie mówi - wyraźnie i ma taki przyjemny głos i intonację :-)
emanacja supermocy, nic nie poradzisz .
na szczęście;)
Obchodziłem jeziorko. Jeziorko zostało …