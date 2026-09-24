Znam wielu obcokrajowców którzy nauczyli się w dorosłym życiu PERFEKCYJNIE Polskiego, aby zorientować się, że nie są urodzenie w Polsce potrzeba było długiej rozmowy aby wyłapać minimalne różnice w akcencie, więc da się.



Co do bycia perfekcyjnym ... zgadzam się bo polski jest bardzo rozbudowanym językiem i w sumie to jest fajne.

Trzeba zwrócić uwagę, że nawet Polacy nie są mistrzami bo zawsze będzie dziedzina w której nie znasz słownictwa... leśnictwo, muzyka, Pokaż całość