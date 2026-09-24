Czy szukając życia poza Ziemią, nie szukamy przypadkiem przede wszystkim „życia podobnego do nas”?

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Szukamy miejsc, gdzie są warunki do istnienia ewentualnego życia (np. możliwość istnienia wody w stanie ciekłym, istnienie atmosfery, odpowiednie gazy, energia otrzymywana z gwiazdy). Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy na obiektach oddalonych o 20-50 lat świetlnych faktycznie coś żyje, bo nie możemy tam zajrzeć. To powoduje, że zawężamy "życie" do takiego, które może funkcjonować