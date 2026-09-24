Ameba żyje w wodzie o temperaturze 63 stopni Celsjusza, bijąc rekord dla złożone
Ameba, która rozmnaża się w wodzie o temperaturze 63C. Naukowcy odkryli w gorących źródłach w Kalifornii organizm nazwany "ognistą amebą" (Incendiamoeba cascadensis). To nowy rekord odporności na wysoką temperaturę wśród eukariontów, czyli organizmów posiadających jądro komórkowe.paranormalnapolska
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Komentarze (34)
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@fraciu:
Szukamy miejsc, gdzie są warunki do istnienia ewentualnego życia (np. możliwość istnienia wody w stanie ciekłym, istnienie atmosfery, odpowiednie gazy, energia otrzymywana z gwiazdy). Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy na obiektach oddalonych o 20-50 lat świetlnych faktycznie coś żyje, bo nie możemy tam zajrzeć. To powoduje, że zawężamy "życie" do takiego, które może funkcjonować
https://biotechnologia.pl/biotechnologia/tajemnice-ekstremofilow-czyli-co-oferuja-te-niezwykle-organizmy,482
Niebywale
#heheszki
@Maceek6: No chyba że ty tam mieszkasz.
I co najgorsze, musisz tą propagandę pchać w wątki, które nie są z tym związane. Straszne to jest, jak sprany mózg masz. Odstaw politykę, mówię to całkiem serio.