Co za bełkot. Dwa kompletnie sprzeczne ze sobą zdania:

1. "Czarek był postrzegany jako spokojny, lubiany uczeń"

2. "dokuczają mu starsi chłopcy: że brzydki jest, że gruby. Radziła, by zgłosił to dyrektorce, wychowawczyni"



Tak się odnosi do ucznia który jest lubiany? Ofiary hejtu zwykle są postrzegane jako słabe, bezbronne, i dlatego na nich można wylewać hejt aby silniejszy psychicznie uczeń dobudował sobie ego. Do tego dochodzi pytanie którego tekst nie zadaje: Jeśli Pokaż całość