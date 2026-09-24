11-latek, który zaatakował szkolną koleżankę toporkiem był ofiarą hejtu.
"Czarek rzadko mi się skarżył, bo nie chciał mnie martwić. Teraz okazało się, że miał depresję i zupełnie sobie nie radził z hejtem. I doszło do tej tragedii" mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" mama Czarka.epicentrum_chaosu
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Komentarze (78)
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Typowa polska szkoła. A potem tysiące pytań; jak do tego mogło dojść?
Rodzice ślepi, nauczyciele ślepi, koledzy i koleżanki chuje no i proszę - doszło do eskalacji.
Współczuję młodemu i mam nadzieję, że jakoś sobie to wszystko ułoży w głowie...
Dlatego jestem zdziwiony jak nikt tego nie dostrzegł. Może być tak, że młody to w sobie dusił. Wyobraź sobie - umierasz w środku, ale jednocześnie boisz się komukolwiek powiedzieć, bo się wstydzisz :(
Ciekawy paradoks: wmawia się ofiarom, że mają sobie same radzić z problemem, a gdy sobie radzą eliminując przyczynę swojego prześladowania to mają przez to problemy prawne.
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Ten szajbus zaatakował siekierą przypadkową, niewinną dziewczynkę, degenerackie, powinieneś być usunięty ze społeczeństwo razem z
@chodzenajednejnodze: i to jest prawda, tylko nasuwa to pytanie, po co w takim razie łożymy często gęsto na te instytucje kupę siana? No właśnie. Coś tu się nie zgadza.
Teraz co drugie dziecko jest grube. Chłopcy dokuczają, bo brzydki? Mocno się pozmieniało od moich czasów, to chyba wpływ LGBT, bo kiedyś obciachem byłoby dopieprzać się do kogoś z tekstem, że jest brzydki. Raczej dziewuchy tak się gnębiły.
1. "Czarek był postrzegany jako spokojny, lubiany uczeń"
2. "dokuczają mu starsi chłopcy: że brzydki jest, że gruby. Radziła, by zgłosił to dyrektorce, wychowawczyni"
Tak się odnosi do ucznia który jest lubiany? Ofiary hejtu zwykle są postrzegane jako słabe, bezbronne, i dlatego na nich można wylewać hejt aby silniejszy psychicznie uczeń dobudował sobie ego. Do tego dochodzi pytanie którego tekst nie zadaje: Jeśli
#idiokracja