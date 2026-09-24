Lekarz, specjalista fizjoterapii i psycholog kliniczny wystawiali faktury za czas pracy, choć w szpitalu wcale ich wtedy nie było. Zarząd szpitala miał je opłacać, choć nie było żadnych dowodów na wykonanie jakichkolwiek świadczeń. - To nie był incydent, ale trwający latami proceder