Afera w szpitalu w Garwolinie. Dostawali wynagrodzenia, choć nie pracowali
Lekarz, specjalista fizjoterapii i psycholog kliniczny wystawiali faktury za czas pracy, choć w szpitalu wcale ich wtedy nie było. Zarząd szpitala miał je opłacać, choć nie było żadnych dowodów na wykonanie jakichkolwiek świadczeń. - To nie był incydent, ale trwający latami procederSzotyTv
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Komentarze (4)
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Gdzie kary dla dyrektorów i Zarządu Szpitala, że latami pozwalali na okradanie szpitala?!?!
PA-TO-LO-GIA
Ale oni chyba właśnie dlatego nie chcą nas napaść.