Czuć, że końcówka roku na kanale będzie mocna. Każde piętnowanie patologii w służbach, które mają stać na straży porządku i praworządności należy doceniać. Proszę następne materiały o:

- pobiciu przez nieumundurowanych policjantów mężczyzny chorującego neurologicznie na stacji paliw w Będzinie w październiku 2025 r. (skierowany został akt oskarżenia),

- pobiciu mężczyzny przez policjantów w hotelu w Jeleniej Górze z lipca 2025 r. (sprawa ujawniona w tym miesiącu),

- pobiciu w Wałbrzychu na Pokaż całość