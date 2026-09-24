Policjant poniżał groził i wyzywał, jest prawomocny wyrok!
Wyzywał i zastraszał biciem na komendzie policji młodą kobietę. Policjant dostał wyrok! Wracam do sprawy elbląskiego gliniarza, którego patologiczne zachowanie zostało nagrane podczas rozpytywania (nie przesłuchania) świadka na komendzie. W materiale też o strasznym babolu Straży Miejskiej.niejaki_ktos
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Komentarze (8)
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Im wszystkim się wydaje że są Majami albo Desperami na przesłuchaniach.
@pan_alternator: No wiadomo, że nie będziesz się silił na jakąś przesadną elokwencję i kulturę rozmawiając z menelem, ale to że on jest menelem nie oznacza, że można go poniżać i mu lżyć.
- pobiciu przez nieumundurowanych policjantów mężczyzny chorującego neurologicznie na stacji paliw w Będzinie w październiku 2025 r. (skierowany został akt oskarżenia),
- pobiciu mężczyzny przez policjantów w hotelu w Jeleniej Górze z lipca 2025 r. (sprawa ujawniona w tym miesiącu),
- pobiciu w Wałbrzychu na
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