Okazuje się, że nowy ficzer jest sterowany flagą do której nie ma dostępu z poziomu interfejsu użyszkodnika.
Wystarczy więc dodać skrypt do Tampermonkey który pozwoli nam na ustawienie tej flagi ręcznie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dodatkowo w ustawieniach pojawi się przełącznik, jakby komuś zależało na nowym layoucie.
Robimy to następująco:
Tampermonkey -> Dodaj nowy skrypt -> CTRL + S
Komentarze (15)
najlepsze
Nie jest doskonały bo nie działa za bardzo klikanie, ale może ktoś to ogarnie :D
```
// ==UserScript==
// @name Wykop - przywróć zawartość taga + odblokuj