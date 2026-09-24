Nielegalny wyścig. Kierowca Porsche zabił w Poznaniu
Kierowca Porsche 911 jechał średnio 150 km/h przez poznań i zabił młodą kobietę na pasach. Brał udział w nielegalnym wyścigu.AndrzejInstruktor
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Kierowca Porsche 911 jechał średnio 150 km/h przez poznań i zabił młodą kobietę na pasach. Brał udział w nielegalnym wyścigu.AndrzejInstruktor
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Komentarze (56)
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ale tu mamy porshe
Plucia w twarze ofiar ciąg dalszy.
Dla elity narodu śmieszne kary albo przeciąganie orzecznictwa w nieskończoność ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Już widać, że będą fikoły.