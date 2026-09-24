Wyprzedził mnie rower z dostawą jedzenia. Jechałem 50 km/h i nie miałem szans go
Dostawcy jedzenia poruszający się zmodyfikowanymi rowerami elektrycznymi to temat, który wciąż budzi spore kontrowersje.starnak
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Dostawcy jedzenia poruszający się zmodyfikowanymi rowerami elektrycznymi to temat, który wciąż budzi spore kontrowersje.starnak
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Komentarze (57)
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To jest w ogóle absurdalne że motocykl 250ccm wymaga kursu, wieloczęściowego egzaminu, przeglądu, ubezpieczenia,kasku, tablic, rejestracji itd itd
A tymczasem mocniejsze chińskie wynalazki można znaleźć na ulicach każdego polskiego miasta driftujace w tłumie miedzy ludźmi z właścicielem który nie istnieje w papierach i jak ucieknie to zniknął na zawsze
Chiński rower - 3 tys kupujesz i jeździsz
Skuter 50ccm - 5,5 tys bo homologacja i marża polskiego sprzedawcy, do tego prawo jazdy kat AM za 2 tys (zamiast karty motorowerowej lub samego dowodu).
Będą jeździć tak długo jak leniwa wiara będzie zamawiała żarcie ;)
A nie, to spoko. Kto umrze ten umrze i trudno. Taki żywot życia. Miłego dnia.
@Grzesiok: a miał kask? ( ͡° ʖ̯ ͡°)
W rowerze elektrycznym napęd może być tylko wspomagający (czyli działa tylko wtedy, kiedy pedałujesz) i musi automatycznie odłączać sie po osiągnięciu 25 km/h. Co oznacza że powyżej 25 km/h jedziesz już tylko siłą mięśni, jak na normalnym rowerze, bez elektryki.
Wszystko co nie spełnia tych warunków nie jest rowerem.
@Worm91: Nie ma takiej możliwości, jak kolega wyżej napisał - powyżej 25km/h wspomaganie się wyłącza i jak uda ci się rozpędzić do 50, to gratuluję formy.
@Pawel993:
Najpierw ludzie z MIASTA zamawiają jedzenie z dowozem do domu. Po czym marudzą że jedzenie nie jest ciepłe.
A następnego dnia marudzą że wożący jedzenie jeżdżą za szybko.