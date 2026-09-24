Wolałbym skutery jak w Holandii bo przynajmniej je słychać.



To jest w ogóle absurdalne że motocykl 250ccm wymaga kursu, wieloczęściowego egzaminu, przeglądu, ubezpieczenia,kasku, tablic, rejestracji itd itd



A tymczasem mocniejsze chińskie wynalazki można znaleźć na ulicach każdego polskiego miasta driftujace w tłumie miedzy ludźmi z właścicielem który nie istnieje w papierach i jak ucieknie to zniknął na zawsze