Sprawdziłem z ciekawości co to za typ, czy serio z rodu Jagiełło xD Wielki bojownik o wolność za czasów solidarności i jako ~25letnk gówniak od początku kariery bywa tylko dyrektorami, prezesami i członkami zarządów. Ale musi d--a piec dziadów co byli palowani za komuny bo wierzyli, że będzie lepiej w 3RP. XDD