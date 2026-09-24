Twórca BLIK-a wesprze polski projekt półprzewodnikowy. Zbigniew Jagiełło doradcą
Czy Polska jest o krok od własnego półprzewodnikowego jednorożca? Do zespołu Polskiego Krzemu dołącza Zbigniew Jagiełło, były wieloletni prezes PKO Banku Polskiego i jeden z twórców systemu BLIK. Jako strategic advisor ma wesprzeć rozwój procesora przeznaczonego m.in. do obsługi rojów urządzeń autonerka73
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Komentarze (28)
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Ale bełkot. Jedyne co to może robić to wyciągać dotacje.