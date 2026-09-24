Pitbull wymaga pozwolenia, jego mieszaniec już niekoniecznie. Absurd w prawie
Pitbulle to często spotykane na ulicach psy. Nie każdy jednak musi być potomkiem championa i nie każdy musi mieć metrykę czy rodowód. Czy oznacza to, że na takiego psa nie trzeba mieć zezwolenia? Okazuje się, że sprawa jest bardziej skomplikowana, a przepisy rzeczywiście pozostawiają lukę.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (19)
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Chociaż w sumie to powinna ta rasa w ogóle byc wygaszana bo to jest rasa z której nie ma zadnego pożytku skoro walki psów sa nielegalne.
Absurd to będzie udowadnianie komuś że to pies po pitbulu. Zasadniczo można jak w niektórych krajach zabronić wszystkich psów w typie Bull plus odstępstwa na podstawie rodowodu dla nanny dogów i innych przytulanek
Jest jedna opcja, która zadziała.