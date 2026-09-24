Można było więcej z tego absurdu wyciągnąć w artukule. Po pierwsze statystyki pokazują co innego psy, w typie ttb powodują bardzo dużo pogryzień. Sądy nie mają pojęcia jak podejść do takich kwestii jak rodowód i sprawy braku pozwolenia są na korzyść winnego. MSWiA też nie wie jak to rozwiązać, a to oni odpowiadają za listę. Kolejna sprawa to ustawodawca nie wymaga aby te psy nosiły kaganiec, gmina to reguluje.