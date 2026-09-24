Gigant zwalnia w Poznaniu. Pracę stracą setki specjalistów IT
Nawet ponad 500 osób, pracowników IT w poznańskim oddziale koncernu farmaceutycznego GSK, może stracić pracę poinformosnorli12
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Nawet ponad 500 osób, pracowników IT w poznańskim oddziale koncernu farmaceutycznego GSK, może stracić pracę poinformosnorli12
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Komentarze (54)
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PS wspólczuje absolwentom IT z uczelni w poszukiwaniu pracy przez następne kilka
@sirdam: Jeżeli masz na myśli wchłanianie przez rynek IT to nie wchłonie ich nigdy. Bardziej ogarnięci może mają szanse. Reszta przepali oszczędności i prędzej czy później zacznie pracę poza IT.
Sam mam coraz więcej starych znajomych którzy potracili roboty i więcej niż poławia nie zaktualizowała swojego profilu na Li. Ciągle piszą, że dalej pracują w firmie która ich
@sirdam: Klasyka. Hindus zatrudni zawsze innego Hindusa, więc po prostu przerzucą wszystko standardowo do Indii.