Według danych to jest 500 na UoP i około 200 B2B jeszcze jakaś inna firma powiązana kapitołowo z GSK o nazwie Haleon też ma wywalić IT, kadry i księgowoś (dzisiaj ogłosili) wiec uzbiera sie pewnie 800-900 ludzi. Poznan i okolice w życiu tego nie wchłoną przez następna 5 lat......Ponoć inicjatorka wszystkiego to szef pionu IT itd jakaś hinduska z UK.



PS wspólczuje absolwentom IT z uczelni w poszukiwaniu pracy przez następne kilka Pokaż całość