Nie będzie waloryzacji progów PIT. Ministerstwo Finansów mówi twarde "nie"
MF nie widzi możliwości corocznej waloryzacji kwoty progów podatkowych nawet po przesunięciu terminu wejścia w życie na 2030 rok. I tak to się żyje ( ʖ )K0tlecik
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Komentarze (56)
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Za tej władzy, według tej władzy.
Za tamtej władzy, według tej władzy, to była nieudolność, kradzieże, kumoterstwo, kolesiostwo i "kręcenie oooo
@BlogoslawionyTwarozyc: A gigantyczny deficyt to z kosmosu się wziął? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@loginnawykoppl: zostaje cięcie wydatków, możemy na przykład mniej płacić na TVP(╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
Wiecie już kto jest waszym wrogiem?
@Flavius_Claudius_Iulianus: Dokładnie tak. A potem standardowe: "Cóż szkodzi obiecać?"
@baal80: No zabawne jest też to, że w tej partyjce w największe tarapaty można wpaść gdy powie się kilka słów prawdy XD
Pamiętam jak sprzątaczki narzekały na swoją robotę, czy pieniądze zarobione tam, A były trzy na całą szkołę.
W dzisiejszych czasach w szkole o tym samym gabarycie jest jedna pani która sprząta.