Polska to bardzo kreatywny kraj. Polacy potrafią, zdolni są. W Szwajcarii swego czasu tez było ludowe poruszenie ze co czwarty ordynator powyżej 1 miliona CHF rocznie zarabiał . Zrobiono z tym porządek, rozkułaczono burżujów.



Moj wtedy ówczesny szef mial cos kolo 800.000CHF rocznie brutto. Tylko szef radiologów mial wiecej. Stwierdzono ze nie ma opcji obniżamy.



No i mojemu szefowi tak pensje obniżono, ze byll z obnizki bardzo zadowolony. Obniżono każdemu z ordynatorów Pokaż całość