Udało się. Koniec gigantycznych zarobków lekarzy i kombinowania z czasem pracy
Maksymalnie 240 zł brutto za godzinę i 76,8 tys. zł brutto miesięcznie, czyli około 900 tys. zł rocznie, i to maksymalnie na dwóch etatach. Tyle będzie mógł zarobić lekarz w państwowej służbie zdrowia oraz w prywatnej, gdy będzie miał kontrakt z NFZ zdecydowała Rada Ministrów.Hahaharry
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Komentarze (91)
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@CarlChryniszzswics: xD Zniesienie sztucznych limitów na specjalizacjach rozumiem, ale tutaj to grubo poleciałeś.
Moj wtedy ówczesny szef mial cos kolo 800.000CHF rocznie brutto. Tylko szef radiologów mial wiecej. Stwierdzono ze nie ma opcji obniżamy.
No i mojemu szefowi tak pensje obniżono, ze byll z obnizki bardzo zadowolony. Obniżono każdemu z ordynatorów
Jacy wy jesteście naiwni...
Rząd opracowuje ustawę obniżającą zarobki lekarzy.
Hurr durr wydmuszka dla naiwniaków!
Ciekawe czy takie przypadki same wiedzą co należałoby w danej sytuacji zrobić, czy to takie odpowiedniki Memcena albo Bosaka w sejmie? xD
Wygląda na kompletny bubel coby tylko zamydlić społeczeństwu oczy (ciemny lud uwierzy),