Nie pisz do AI jak kobieta. Odpowie ci mniej profesjonalnie
Naukowcy odkryli jednak, że sposób sformułowania polecenia w kobiecym stylu może sprawić, że chatbot przygotuje zupełnie inny tekst. Co więcej, różnica pojawia się wtedy, gdy prompt zawiera sformułowania kojarzone z kobietami, a których mężczyźni raczej nie używają, zwłaszcza w świecie korpo.ochucki
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Komentarze (29)
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Jaka dyskryminacja ? On się po prostu troszczy, żeby odpowiedź była zrozumiała ( ͡º ͜ʖ͡º)
- domyśl się...
Instukcja to instrukcja nie ma osobowosci xD
@997patrzy: Domyśl się.
to pewnie kwestia koncentracji, z podziałem na płeć, co mogłoby sugerować, że kobiety w komunikacji z SI są zestresowane, a z bliskimi są naturalne bardziej ;)