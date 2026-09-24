gdy podczas wspólnego oglądania jakiegoś filmu, zachwycając się na głos zdjęciami operatora, usłyszałem 'zamknij mordę' od mojej pani, zacząłem się śmiać.

to pewnie kwestia koncentracji, z podziałem na płeć, co mogłoby sugerować, że kobiety w komunikacji z SI są zestresowane, a z bliskimi są naturalne bardziej ;)