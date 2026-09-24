Parking: godzina za 21 zł. Miasta podnoszą ceny, zyski wyższe o miliony
W ostatnim czasie wiele nowych miast, co szczególnie widać w przypadku miejscowości turystycznych korzysta z prawa do tworzenia ŚSPP (Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania). Zasady dla takiej strefy różnią się od standardowej SPP, co zauważyli już z pewnością kierowcy, a miejskie kasy odczuły w bFXMAG
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Komentarze (20)
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@NieWiemWiecSieWypowiem: dlatego że mieszkańcy mają pewien absurdalny przywilej, @Cierniostwor może o tym więcej napisać.
@Assailant: Taa... bo jak mieszkanie będzie kosztować 800000 PLN i masz tysiaka podatku od nieruchomości rocznie to cię "nie stać". Ale za to kiedy wprowadzą kolejny podatek i zapłacisz 950000 PLN za mieszkanie, tysiaka podatku od nieruchomości plus dodatkowo 30k PLN rocznie katastru, to wtedy sobie cymbale kupisz :D
Właściwie to możesz to zrobić już teraz, po prostu