Jako mieszkaniec centrum sporego miasta jestem wielkim fanem stref płatnego parkowania. W dniach lub godzinach, gdy parking jest za darmo, nie ma c---a, że wcisnę się gdziekolwiek autem w sensownej odległości od domu. Bywa, że muszę parkować kwartał dalej i podjechać pod blok autobusem. Jak muszę wziąć spod domu auto, to staram się z powrotem trafić w porę, w której strefa działa, bo inaczej mogę zapomnieć o wygodnym parkowaniu. Chciałbym, żeby funkcjonowała Pokaż całość