Podoba mi się to, że lekarze - pomimo KOSMICZNYCH zarobków - praktycznie nigdzie się tym nie chwalili. Nie kojarzę wątków na reddicie czy wykopie z przechwałkami.



Programiści? masowo.



Tylko mi nie mówcie, że lekarz to konta na reddice założyć nie potrafi.

Jakaś różnica w mentalu wjeżdża.