Lekarz pracował 55 godzin na dobę - Inny w miesiąc zarobił 405 tys. zł
Jeden z lekarzy zatrudnionych w zgierskim szpitalu za miesiąc pracy otrzymał 441 tys. zł, a kolejny za 51 dni przy stole operacyjnym policzył sobie 628 tys. zł. Tak wynika z danych, które WSS w Zgierzu przekazał radnemu udostępniając w trybie dostępu do informacji publicznejfreedomseeker
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Komentarze (24)
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Programiści? masowo.
Tylko mi nie mówcie, że lekarz to konta na reddice założyć nie potrafi.
Jakaś różnica w mentalu wjeżdża.
polacy.