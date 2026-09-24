Awantura o mięso po stypie w restauracji w Gliwicach. Chytra baba w Gliwicach!!
Zamiast spokojnego pożegnania bliskiej osoby - publiczna kłótnia o znikające kotlety i rolady. Klientka gliwickiej restauracji oskarżyła obsługę o przywłaszczenie zamówionych dań, ale lokal odpowiedział nagraniami z kamer i twardymi faktamiFerGuz
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Komentarze (39)
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“Perła w koronie” dobry film tak swoją drogą.
Reżyseruje Vega xD
- Po mszy rodzina zmarłego zaprasza na drobny poczęstunek
- K---a nareszcie
No moim weselu zeżarli 1/3 tortu. Ake Fakt byl zaje. Dobry