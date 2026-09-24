To jest śmieszne gdyby nie było prawdziwe. Po śmierci ojca na stypie wynajęłam restauracje zapłaciłam za rosół a tam nawet nie marchewka tylko jakby z jednego plasterka pokrojonego w kwadraty ktoś wziął na pół i wymieszał w talerzu, centralnie minimalnie większą ilość od ziarna proszku, na wszystkich talerzach. To się nie ma prawa nazywać rosołem a zapłaciłam jak za rosol