Dam sobie noge uciac ze to nie dla nas prawo tylko to jakis proces do utworzenia celowej luka z ktorej beda korzystac janusze itp



zaraz sie okaze ze wystarczy mala lapoweczka, urzednik przetrzyma papierki i cyk, zgoda przez spozniona decyzje urzedu za ktora w zasadzie nie ma kogo ukarac bo nikt zlej decyzji nie podjal, dyrektor powie ze za malo piniondzow ma na obsluge wszystkich wnioskow w terminie, akurat tego sie nie Pokaż całość