Brak odpowiedzi z Urzędu będzie oznaczał zgodę. Zmiany od kwietnia 2027
Milczenie urzędu zwykle oznaczało, że trzeba dalej czekać na odpowiedź. Wczoraj, we środę, 23 września Ministerstwo Finansów opublikowało informację o planowanych zmianach. Logika ta ma zostać częściowo odwrócona. Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej zakłada, że w wybranych sprawach brak sprzeciFXMAG
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Komentarze (42)
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Lepiej: deweloper wysle tysiac pism, urzednicy nie zdaza odpisac, nawet jak beda chcieli i cyk zgoda. Nie pamietam w jakiej dziedzinie ale ten patent juz tak funkcjonuje.
Jeżeli zadamy pytanie zamknięte, na które urząd może się zgodzić lub nie to ta reguła zadziała, ale jak np. poprosimy urząd o wydanie np warunków zabudowy lub inne otwarte pytanie to taki przepis nic nam nie da...
@konkarne:
a od kiedy ordynacja podatkowa czy ministerstwo finansow zajmuje sie w ogole warunkami zabudowy?
@slane:
Dereguluje przyjmowanie nielegalnych imigrantow. Jak obiecal niemieckim i amerykanskim sponsorom jego kampanii.
To teraz deweloper/szwagier czy jakis inny pociotek urzednika po prostu nie dostanie odpowiedzi na swoj wał i cyk zgoda wydana?
Zamtast działać normalnie, poprawnie to znów wymyślają.
Urząd obowiązują ustawowe czasy odpowiedzi na pisma. Po prostu powinno się egzekwować
zaraz sie okaze ze wystarczy mala lapoweczka, urzednik przetrzyma papierki i cyk, zgoda przez spozniona decyzje urzedu za ktora w zasadzie nie ma kogo ukarac bo nikt zlej decyzji nie podjal, dyrektor powie ze za malo piniondzow ma na obsluge wszystkich wnioskow w terminie, akurat tego sie nie
Po prostu - to jest ich obowiązek, a jak się z niego nie wywiązują, to trzeba uruchamiać kodeks karny "niedopełnienie obowiązków służbowych" i zacząć najpierw oskarżać masowo, nawet robić zawiasy początkowo, a po okresie przejściowym - wsadzać tych wójtów czy innych naczelników