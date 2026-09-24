sluchalem w radio wywiadu z babeczka ktorej maz pisal scenariusz

i ona wprost mowi ze go cisnela zeby postacie bab byly mocniejsze, ciekawsze itd itp XD

czyli baby zrobily sobie gowno supermocne karykaturalnie wykrzywione potworki

gdzie pantofel maz pokazal gdzie on w tym wszystki stoi i takie cos pocisneli na produkcje



o k---a jeszcez ten plakat 'nie ty bawisz sie nią, to ona bawi się tobą' XD