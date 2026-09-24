WOJNA LALEK! Marek Kondrat krytkuje serial Netflixa: "zniekształca Prusa"
Debata o produkcji stworzonej na motywach powieści Bolesława Prusa zyskała właśnie kolejny mocny głos. Co ciekawe, jest to opinia należąca do gwiazdy konkurencyjnego projektu filmu Lalka.konstar18
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Komentarze (50)
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i ona wprost mowi ze go cisnela zeby postacie bab byly mocniejsze, ciekawsze itd itp XD
czyli baby zrobily sobie gowno supermocne karykaturalnie wykrzywione potworki
gdzie pantofel maz pokazal gdzie on w tym wszystki stoi i takie cos pocisneli na produkcje
o k---a jeszcez ten plakat 'nie ty bawisz sie nią, to ona bawi się tobą' XD
Ogólnie Prus był bardzo ostry w ocenie współczesnych sobie elit polskich
Przerabianie tradycyjnych opowieści i mitów niszczy tożsamość narodową i kulturową na rzecz ideologii
@lekarz_operator_kolonoskopu: to po c--j to oglądasz?
Mogło być gorzej:
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