Szpital w Miastku okradziony. Załadowali sprzęt do karetki i odjechali.
Okradziono szpital w Miastku. Placówka jest w części nieczynna od kilku tygodni. Złodzieje zabrali sprzęt, załadowali go do karetki i odjechali.bakin
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Okradziono szpital w Miastku. Placówka jest w części nieczynna od kilku tygodni. Złodzieje zabrali sprzęt, załadowali go do karetki i odjechali.bakin
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Komentarze (27)
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Emeryt z orzeczeniem inwalidztwa poruszający się na wózku nie dał rady ochronić szpitala??? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
bardzo dobry pomysł
Szpital zamknięty miesiąc temu stoi pełen sprzętu
@NieglosujnaPis: jak można było łatwo wejść i obiekt był niechroniony, to byle menel mógłby zrobić listę sprzętu wartego do wyniesienia i zorganizować ekipę do wywozu.