Atak w klasztorze. Pięć osób rannych, wśród nich księża
Policja potwierdziła Interii, że doszło do ataku na terenie klasztoru w Jarosławiu na Podkarpaciu. Obywatel Ukrainy zaatakował czterech mężczyzn i jedną kobietę. Według ustaleń wszyscy - trzech księży i dwie osoby świeckie - zostali ranni.Menelowe_plus
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Komentarze (138)
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Ukropolin na pełnej. Trzeba być odklejencem schizofrenicznym najwyższej skali by już temu zaprzeczać.
- obaj biorą kasę od Iwana z Telegrama w krypto,
- są idiotami, którzy robią to za darmo...
UPAńcy to już nam bokiem wychodzą a będzie tylko gorzej.