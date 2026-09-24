Banki muszą szybciej zwracać pieniądze po oszustwie decyzja UOKiK
Banki w Polsce muszą zwracać środki za nieautoryzowane transakcje w ciągu jednego dnia. Nowe zasady dotyczą m.in. mBankuGroszak
- #
- #
- #
- #
- 7
- Odpowiedz
Banki w Polsce muszą zwracać środki za nieautoryzowane transakcje w ciągu jednego dnia. Nowe zasady dotyczą m.in. mBankuGroszak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (7)
najlepsze
A prawniczyny jak to oni - bezczelne fikoły na każdym kroku. Banki to przynajmniej standaryzują procesy, więc łatwo cały proces zidentyfikować, uznać za niezgodny z prawem i nakazać zmianę. A prawniczyny autystyczny fikoł
W praktyce: 0% takich przypadków.
Niemal 100% oszustw to fałszywe strony Allegro, lewe "inwestycje", ściemniacze przesyłkowi z OLX i Marketplace i cała ta maskarada mająca na celu wyłudzenie BLIKa albo przelewu na konto słupa. Tego nie uznają za transakcje nieautoryzowane bo klient
A niby skąd bank ma wiedzieć czy ktoś mi się włamał na telefon/komputer, a nie, że sam jestem debilem? Przecież ktoś mnie może zmanipulować i sam wyślę przelew, a potem robię awanturę w banku, że to na pewno atak hakerski (a nie
Chcesz beknac za cos takiego?