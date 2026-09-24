Paradoks hatfu banków polskich polega na tym że według prawa pieniądze na koncie nie są twoją własnością tylko własnością banku (tobie przysługuje tylko roszczenie do nich na zasadach prawa bankowego, regulaminów itp) btw. gotówka według prawa jest w 100% twoją własnością. Ale gdy dochodzi do włamania na konto lub innej sytuacji bank za wszelką cenę chce udowodnić (wbrew prawu) że to jednak były twoje pieniądze ot taka instytucja ''zaufania publicznego'''