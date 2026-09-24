Niestety ale polskie kino najlepsze czasy ma już za sobą i wątpię by polscy twórcy w przyszłości jeszcze raz stanowili inspirację dla amerykańskich reżyserów, jak to miało miejsce z naszymi filmowcami lat 60 i 70. Zawsze się uśmiecham jak di Caprio albo Scorcese wspominają o Popiole i Diamencie albo Zbyszka Cybulskiego. Taki Wojciech Jerzy Has stworzył Rękopisem znalezionym w Saragossie ulepszoną wersję Incepcji, tylko że 50 lat przed nią, Sanatorium pod Klepsydrą Pokaż całość