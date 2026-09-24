Polskie czarno-białe filmy z lat 50., 60. i 70., które nadal świetnie się ogląda
Dobre kino nie potrzebuje nowoczesnych technologii, żeby zachwycać. Czarno-biały obraz, prostsza realizacja, mniej montażowych sztuczek to wszystko szybko przestaje mieć znaczenie, jeśli film potrafi zatrzymać uwagę, zostawić po sobie myśl albo choćby jedno zdanie, które coś w nas zmienia.Facetpo40
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Komentarze (38)
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Wstyd porównywać. Nic te filmy nie łączy. Jak już szukać analogii to raczej w europejskim kinie np Resnais lub
@michalxd21: Akurat za komuny to filmowcy, aktorzy i inni artyści żyli jak paczki w maśle. Przynajmniej w porównaniu ze zwykłym obywatelem. Chyba, że byli bardzo "nieprawomyśln", to wtedy nie.