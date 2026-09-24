BIK: Polacy ratują się "chwilówkami" i ratami na codzienne wydatki
Polski rynek pożyczek pozabankowych opiera się na dwóch głównych segmentach produktowych posiadających swoje specyficzne cechy. Pierwszym są pożyczki gotówkowe, które wypłacane są bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy i mogą być przez niego wykorzystywane na dowolny cel, w tym wsparcie budżetu domoweFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 65
- Odpowiedz
Komentarze (65)
najlepsze
bukmacherkę - 15 miliardów
p-------y - 40 miliardów
a-----l - 50 miliardów
zdrapki, loterie i kasyna - 69 miliardów
- ustalić ich proporcje w budżecie domowym
- ustalić czy nie ma tu zjawiska 80% nie korzysta, 20% korzysta sporadycznie, a 20% z tych 20% nałogowo
- porównać z innymi krajami
bez tego jakie mają znaczenie?
Naprawę trza mieć daleko do łba, żeby się w--------ć w chwilówki.
Wieczysta Kraków – Wisła Płock (09.10, godz. 18:00) - wiadomo że wygra Wisłą Płock
Raków Częstochowa – GKS Katowice (09.10, godz. 20:30) - GKSa
Cracovia – Zagłębie Lubin (10.10, godz. 14:45) - Cracovia ale remis
Śląsk Wrocław – Lech Poznań (10.10, godz. 17:30) Lech