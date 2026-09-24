Siema to jest mój pierwszy post na tym portalu raczej tylko oglądam co sie dzieje(sorry za brak tagow). Kolega z młodych lat zaginol w Holandii jakby ktoś tam go widział czy miał jakies informację bede wdzięczny.
Proszę o pomoc.Zaginiony
Siema to jest mój pierwszy post na tym portalu raczej tylko oglądam co sie dzieje(sorry za brak tagow). Kolega z młodych lat zaginol w Holandii jakby ktoś tam go widział czy miał jakies informację bede wdzięczny.matkabl
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Komentarze (10)
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Po logotypach widać, że lustro.
Gość ma twarz mocno niesymetryczną.
Odbicie utrudnia rozpoznanie.