Nazywam się Grzegorz, choć wielu z Was zna mnie jako Emila z Mindful Palette Studio. Zawsze byłem człowiekiem czynu, wolnym duchem, artystą i facetem, który dbał o swoją rodzinę. Dzisiaj muszę schować dumę do kieszeni i prosić Was o pomoc, bo znalazłem się w sytuacji bez wyjścia.Mam w głowie tykającą b---ę. Zdiagnozowano u mnie gigantyczną, nieoperacyjną malformację tętniczo-żylną. Przeszedłem wylew. Po niedawnym zabiegu embolizacji polscy lekarze w zasadzie rozłożyli ręce – wykształciły się trzy dodatkowe tętniaki, a ja zostałem z tym sam.Jakakolwiek interwencja chirurgiczna to w moim przypadku 100% ryzyko zgonu lub głębokiego deficytu neurologicznego. Malformacja jest tak wielka, że uciska korę mózgową i wywołuje ataki padaczki. Każdy taki atak, każdy skok ciśnienia to bezpośrednie ryzyko rozerwania naczyń, wylewu i natychmiastowej śmierci.Leku na to nie ma. Mój jedyny ratunek to rygorystyczne żywienie medyczne oraz bezwzględne unikanie stresu. Dlaczego żywienie jest tak ważne? Bo zwykłe jedzenie uciska mój żołądek na nerw błędny. Ostatnio po zjedzeniu "normalnych" rzeczy w górach, miałem po 20 stanów przedpadaczkowych (aur) dziennie. Odpowiednia, cholernie droga dieta to dla mnie dosłownie sprawa życia i śmierci.Choroba całkowicie wyłączyła mnie z gry, a od państwa polskiego dostałem potężne wsparcie... rentę w wysokości 1400 zł.Cały gigantyczny ciężar utrzymania mnie, naszej 5-letniej córeczki Jagody, 21-letniej córki idącej na studia i spłaty rosnących zobowiązań spadł wyłącznie na moją żonę. Zasuwa ponad siły, ciągnąc dwie kwiaciarnie, ale powoli toniemy w długach. A długi to stres. W mojej chorobie stres = wyrok.Nie zbieram na luksusowe wczasy ani eksperymentalne, magiczne leczenie w zagranicznych klinikach. Zbieram na czyste przetrwanie. Na to specjalistyczne jedzenie, które mnie nie zabije, i na spłatę najpilniejszych zobowiązań, abym odzyskał spokojną głowę i odciążył żonę. Tylko to uchroni mnie przed kolejnym atakiem padaczki i wylewem.Proszę Was o siłę Wykopu. Jeśli nie możesz wrzucić do skarbonki nawet piątaka – po prostu wykop ten wpis. Zasięgi to dla mnie teraz tlen.Link do mojej zrzutki: https://zrzutka.pl/karma-zawsze-wracaWalczę o czas dla moich dziewczyn. Z góry dziękuję za każdą złotówkę i każde udostępnienie. Karma zawsze wraca!
Poniżej zdjecie mojej ogromnej malformacji AVM
Komentarze (35)
najlepsze
Pytam z ciekawości czy na prawdę nie ma "normalnego" jedzenia albo sposobu przygotowania, w taki sposób aby był dla Ciebie właściwy. Na pewno już temat badałeś, więc będę wdzięczny za dodatkowe informacje.
P.S. Wpis wrzuciłeś około 01:00. Odpowiadasz na komentarze przed 7 rano. Myślę że sen, wysypianie
Dlaczego "normalne" jedzenie mnie zabija? Chodzi o czystą mechanikę organizmu, objętość pokarmu i węglowodany. Zwykłe jedzenie rozpycha żołądek, długo się trawi i często powoduje wzdęcia. Rozepchany żołądek naciska fizycznie na nerw błędny. U zdrowego człowieka to powoduje po prostu senność po
Sytuacja zmieniła się drastycznie, gdy w wieku 36 lat przytyłem. Ta malformacja w głowie, o której nikt wcześniej nie wiedział, urosła razem ze mną, zrobiła mechaniczny ucisk i dopiero wtedy wybiła na wierzch. Lekarze,
Spróbuj proszę kliknąć w ten czysty, bezpośredni link:
https://zrzutka.pl/karma-zawsze-wraca
Pan doktor takiego nie widział nigdy bo się tym nie zajmuje. Wysłał dalej żeby ktoś się tym zajął. Wysłał 2000 zdjęć bo tyle ma badanie Angio TK. Jakby zrobili 100 zdjęć to by nic nie było widać. Wysłał do
Komentarz usunięty przez autora
Spróbuj proszę kliknąć w ten czysty, bezpośredni link:
https://zrzutka.pl/karma-zawsze-wraca