Nazywam się Grzegorz, choć wielu z Was zna mnie jako Emila z Mindful Palette Studio. Zawsze byłem człowiekiem czynu, wolnym duchem, artystą i facetem, który dbał o swoją rodzinę. Dzisiaj muszę schować dumę do kieszeni i prosić Was o pomoc, bo znalazłem się w sytuacji bez wyjścia.​Mam w głowie tykającą b---ę. Zdiagnozowano u mnie gigantyczną, nieoperacyjną malformację tętniczo-żylną. Przeszedłem wylew. Po niedawnym zabiegu embolizacji polscy lekarze w zasadzie rozłożyli ręce – wykształciły się trzy dodatkowe tętniaki, a ja zostałem z tym sam.​Jakakolwiek interwencja chirurgiczna to w moim przypadku 100% ryzyko zgonu lub głębokiego deficytu neurologicznego. Malformacja jest tak wielka, że uciska korę mózgową i wywołuje ataki padaczki. Każdy taki atak, każdy skok ciśnienia to bezpośrednie ryzyko rozerwania naczyń, wylewu i natychmiastowej śmierci.​Leku na to nie ma. Mój jedyny ratunek to rygorystyczne żywienie medyczne oraz bezwzględne unikanie stresu. Dlaczego żywienie jest tak ważne? Bo zwykłe jedzenie uciska mój żołądek na nerw błędny. Ostatnio po zjedzeniu "normalnych" rzeczy w górach, miałem po 20 stanów przedpadaczkowych (aur) dziennie. Odpowiednia, cholernie droga dieta to dla mnie dosłownie sprawa życia i śmierci.​Choroba całkowicie wyłączyła mnie z gry, a od państwa polskiego dostałem potężne wsparcie... rentę w wysokości 1400 zł.​Cały gigantyczny ciężar utrzymania mnie, naszej 5-letniej córeczki Jagody, 21-letniej córki idącej na studia i spłaty rosnących zobowiązań spadł wyłącznie na moją żonę. Zasuwa ponad siły, ciągnąc dwie kwiaciarnie, ale powoli toniemy w długach. A długi to stres. W mojej chorobie stres = wyrok.​Nie zbieram na luksusowe wczasy ani eksperymentalne, magiczne leczenie w zagranicznych klinikach. Zbieram na czyste przetrwanie. Na to specjalistyczne jedzenie, które mnie nie zabije, i na spłatę najpilniejszych zobowiązań, abym odzyskał spokojną głowę i odciążył żonę. Tylko to uchroni mnie przed kolejnym atakiem padaczki i wylewem.​Proszę Was o siłę Wykopu. Jeśli nie możesz wrzucić do skarbonki nawet piątaka – po prostu wykop ten wpis. Zasięgi to dla mnie teraz tlen.​Link do mojej zrzutki: https://zrzutka.pl/karma-zawsze-wraca​Walczę o czas dla moich dziewczyn. Z góry dziękuję za każdą złotówkę i każde udostępnienie. Karma zawsze wraca!