3 tętniaki, nieoperacyjna malformacja. Walczę o rodzinę i c Proszę o Wykop Efekt
Nazywam się Grzegorz. Mam w głowie tykającą b---ę: nieoperacyjną malformację i 3 tętniaki. Przeszedłem wylew, a system rozłożył ręce. Z renty 1400 zł nie utrzymam rodziny i ratującej życie diety. Zbieram na czyste przetrwanie. Proszę o #wykopefektMindfulpalettebyemil
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Komentarze (41)
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Wpłacone i zdrówka Ci życzę
Jeden punkt już znaleźliśmy.
Facet ma masę nieprawidłowych połączeń i tętniaki. Mało tego wcale nie zdziwiłbym się gdyby gdzieś jeszcze miał malformacje np. serce, nerki itp...
Wracając do tematu. Normalnie masz szyjne wewnętrzne, kręgowe do mózgu, które potem przechodzą w tylne, środkowe i przednie mózgu.
Tak czyli masz 4 drogi do mózgu, które w mózgu zmieniają się na 6 tętnic
Ale to nie znaczy, że usiądę i będę czekał. Skoro nie da się tego wyciąć, robię jedyną rzecz, jaka mi została – nie pozwalam temu wybuchnąć. Cała moja walka opiera się na fizyce i mechanice ciała. Trzymam