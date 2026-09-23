Nowa Zelandia 2006-2026 - Time Lapse
To chyba najdłuższy time-lapse jaki widziałem: 20 lat z prędkością 25 dni na sekundę w niecałe 5 minut. Można zobaczyć jak rosną (i padają) drzewa. Widać też postępującą z czasem degradację matrycy CCD oraz optyki kamery. Ciekawy, oraz dziwnie satysfakcjonujący film. I żadnej polityki. Polecam.ApageZ
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Komentarze (11)
najlepsze
@zielarz: :-D
Można przyspieszyć film na YT. Wtedy zmieścisz się w 2,5 minuty.
https://www.youtube.com/watch?v=q00-7q8DUF4
Zakop!
@jednorazowka: No cóż, przykro mi. Liczyłem na to, że Ci się spodoba.