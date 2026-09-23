To chyba najdłuższy time-lapse jaki widziałem: 20 lat z prędkością 25 dni na sekundę w niecałe 5 minut. Można zobaczyć jak rosną (i padają) drzewa. Widać też postępującą z czasem degradację matrycy CCD oraz optyki kamery. Ciekawy, oraz dziwnie satysfakcjonujący film. I żadnej polityki. Polecam.