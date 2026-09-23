Katarzyna G. już opuściła areszt
Katarzyna G. została zatrzymana i po niecałej dobie zwolniona przez policję. To matka Bartosza G. oskarżonego o zabicie ze szczególnym okrucieństwem Mai z Mławy. Na podstawie doniesień medialnych o rzekomym zleceniu przed kobietę zabicia ojca Mai i jego prawnika, Prokuratura Okręgowa w Płocku wszczęjimbim0972
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Komentarze (14)
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@Rubbik: Nie zagladam tu regularnie, ale co widzialem jakies info o niej na wykopie to uzytkownicy wylewali na nia wiadro pomyj.
@Rubbik: Jak to? Pamiętam że synalek byl na początku usprawiedliwiany przez jakichś inceli, ale nie kojarzę, żeby ktoś gloryfikowal tę wariatkę.
Uwielbiam polskie prawo. Bardzo agresywne w stosunku do tych co nie potrafią się bronić i bardzo łaskawe dla pieniaczy i agresorów.
Pakistańczyk siedzacy w pierdlu jest bardzo wiarygodną osobą dla wykopków.
Kto by pomyślał