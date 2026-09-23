Katarzyna G. została zatrzymana i po niecałej dobie zwolniona przez policję. To matka Bartosza G. oskarżonego o zabicie ze szczególnym okrucieństwem Mai z Mławy. Na podstawie doniesień medialnych o rzekomym zleceniu przed kobietę zabicia ojca Mai i jego prawnika, Prokuratura Okręgowa w Płocku wszczę