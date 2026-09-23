Węgrzy przeszukali mieszkanie Marcina Romanowskiego
Zarabiał 3,5 mln forintów miesięcznie (ok. 42 tys. zł), mimo że pracował jedynie w minimalnym zakresie w tzw Centrum Praw Podstawowych"zawisza
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Zarabiał 3,5 mln forintów miesięcznie (ok. 42 tys. zł), mimo że pracował jedynie w minimalnym zakresie w tzw Centrum Praw Podstawowych"zawisza
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polska jest w politycznej czarnej dupie jak niemcy