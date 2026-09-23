G---t i grabież. Armia Czerwona na Górnym Śląsku. Zapomniana historia "wyzwoleni
Przez dziesięciolecia Polaków uczono w szkołach o wyzwoleniu Górnego Śląska. Tak nazywano ulice, place i skwery. Stawiano pomniki Armii Czerwonej, pisano oficjalne przemówienia i szkolne podręczniki. Tymczasem dla dziesiątek tysięcy mieszkańców tego regionu moment wejścia Sowietów oznaczał cośHistoria_Podcast
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Komentarze (41)
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A wystarczy zapytac kogokolwiek kto zyl w tamtych czasach:
"Wolales jak wchodzili niemcy czy ruskie?"
I
Nie wspominając o jakże pamiętnym zdjęciu wywieszenia flagi na Reichstagu gdzie musieli wyretuszować rękę ruska bo miał dwa zegarki.
@RM_PL: dwa zegarki nie były by problemem, ten kacap miał wiele zegarków w tym damskie
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