Ludzie pozyczający na konsumpcje to debile....pożyczka ma tylko sens na firmę jak prowadzisz, nieruchmość pod wynejem (aby ktoś ci spłacał) lub leasing na auto na firmę - wrzucasz w koszty i masz taniej auto o podaki (po odliczeniach wychodzi normalna cena auta ale masz na raty) ....inaczej branie czego kolwiek to debilizm