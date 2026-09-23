Tato, zabrakło dla lalek domku! Weź pożyczkę
Patologiczna reklama, zachęcająca ludzi do zadłużania się. Tato, zabrakło dla lalek domku! Zadzwonię do kasy Stefczyka będzie w porządku Niech się dziecko cieszy, że ma chociaż lalki, a nie wciąga Starego w kolejne długi. Chomiki z Media Expert przy tym to nic. Zakazałbym reklam pożyczekAmeftor
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Komentarze (25)
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powinna byc ustawa o nazwie 'nie rob k---y z logiki'
i tam pkt 1 - jesli to zrobisz - cyk 10% dochodow rocznych jebs
koniec
A potem zabrakło domku dla taty bo komornik zlicytował xD