Kryzys IT: 360 osób objętych planami redukcji na Mazowszu
Nadchodzi kolejna fala grupowych zwolnień na Mazowszu. Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zamiar przeprowadzenia masowej redukcji zatrudnienia zgłosiło dziewięć firm. Prawie połowa z nich należy do sektora IT. Tracimy na rynku wakaty dla tak zwanych juniorów.BlackpillMonster
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Komentarze (48)
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Każdy wiedział, że chodziło tylko o podatki no ale ...
Trochę w tym wszystkim widzę ironię losu, białych kołnierzyków którzy to cieszyli się z automatyzacji, a ludzi co ich maszyna potrafi zastąpić nazywali "odpadami"
@Karol12341234: No cóż, trzeba będzie zacisnąć pasa.