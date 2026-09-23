To zawsze była jest i będzie najgorsza branża pod słońcem. Same środowisko jeleni ją niszczy jeden przez drugiego mało się nie zes*** chce zawsze pokazać, że da się coś zrobić lepiej itd.z góry coś takiego jest skazane na porażkę, był chwilowy boom przed erą AI, ale też na wąskie specjalizacje jedynie i dla najlepszych. Ta branża to była jest i będzie żart uciekajcie jak najdalej