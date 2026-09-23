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Komentarze (32)
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Według pokrzywdzonego oraz nagrania o tym że mężczyźni są policjantami dowiedział się już po tym jak go zaatakowali zaraz po słowach ''Wyłaź, ch*ju je*any, bo ci zapi*dole!'' w zdaniu które brzmiało ''Tak, policja, ku*rwa do chu*ja''. (5:28)
@michal-glus1000: Nie sprawdziły się, ludzie nieprawidłowo oceniali wysiłek policjantów.
Nie, nie mogła.
Komentarz usunięty przez autora
jak dżoker po raz trzydziesty próbował zabić pół miasta, to po złapaniu trzeba było mu jednak skręcić kark, i dać ludziom spokój
ale nieeeee, pan miliarder musi mieć zasady