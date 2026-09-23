Jeszcze przez wiele lat działało to kiepsko, bardzo żarło baterię i było nieergonomiczne oraz niestabilne. Sam długo używałem jeszcze Nokii, potem BlackBerry, potem znowu Nokii, ale już z Windowsem, a na androida byłem zmuszony się przesiąść dopiero gdzieś w 2017, bo nie było już za bardzo alternatyw, ale na szczęście już wtedy android był dość dopracowany.