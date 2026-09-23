18 lat temu Android wyszedł z fazy obietnic. Google pokazało wersję 1.0
Dokładnie 18 lat temu, 23 września 2008 roku, Android osiągnął jeden z najważniejszych momentów w swojej historii. Tego dnia Google ogłosiło wydanie Android 1.0 SDK Release 1, a T-Mobile, Google i HTC oficjalnie pokazały T-Mobile G1, pierwszy komercyjny smartfon z nowym systemem.ochucki
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Komentarze (68)
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ale tamto też miało swoje wady.
Wtedy każdy chciał mieć symbiana czy inny OS który dawałby jakąś uniwersalność :)
@K-S-: Gdyby nie Apple ten system byłby kopią blackberry.
@dzem_z_rzodkiewki: Jeszcze przez wiele lat telefony Nokii były sprawniejsze i bardziej ekonomiczne. E71 też z 2008 r. była lepsza pod każdym względem.
A może już nawet powoli z nimi kończyłem rozczarowany UIQ w SE P1i
A Era G1 to było coś przełomowego dla mnie wtedy.
To już tyle lat.
@michal-walasek: że wy takie rzeczy pamietacie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
teraz już nie pamiętam jak on działał, ale szału na pewno nie robił.