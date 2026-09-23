Hity

tygodnia

Psiara wchodzi do windy i każe kobiecie wyjść skoro się boi psów
Psiara wchodzi do windy i każe kobiecie wyjść skoro się boi psów
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Zwyzywała rzeczniczkę praw dziecka. Chwilę później odebrano jej dzieci.
Zwyzywała rzeczniczkę praw dziecka. Chwilę później odebrano jej dzieci.
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System kaucyjny działa za dobrze. W Słupsku podwyżka śmieci o 30%
System kaucyjny działa za dobrze. W Słupsku podwyżka śmieci o 30%
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Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
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Policjantka wmawia kierowcy że używanie "Janosika" jest w Polsce nielegalne
Policjantka wmawia kierowcy że używanie "Janosika" jest w Polsce nielegalne
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