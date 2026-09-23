GSK zwalnia cały dział IT w Poznaniu. Kilkaset osób straci pracę
GSK czyli dawny GlaxoSmithKline likwiduje cały poznański dział zajmujący się technologią. To, co do tej pory pracownicy robili w Poznaniu ma zostać przeniesione do Indii.w9rT_wv_bIAn37l
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Komentarze (70)
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0. Szukasz sposobu na zaoszczędzenie kasy jako julka menagerka po WSB
0.5. Odkrywasz Indie i ich sektor IT
0.9. Bierzesz ich bo są tani i tacy egzotyczni
1. Obiecują i zawsze są pewni że wszystko zrobią na czas
2. Nie robią XD
Nie ma znaczenia jakość ludzi, liczy się słupek w Excelu w dziale finansów w Kaliforni, Teksasie, Londynie, Nowym Yorku.
Tu nie ma żadnych złudzeń, liczy się oszczędność, bonus i dywidenda dla zarządu.
Wszyscy klną. Jakość leci na mordę w dół, ale slupek sie zgadza.
Dopiero w momencie jak odczuje to sama góra,
Co może pójść nie tak? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie ma nic gorszego niż starzy bywalcy firm IT w których przesiedzieli XX lat i mają duże oczekiwania niewiele oferując w zamian.
Ile straci KONTRAKT, to nie wiadomo, bo GSK nie musi się z tego pucować Urzędowi Pracy.
Przenieść za granicę, zatrudnić juniorów, a seniorów wy*RD*ć.