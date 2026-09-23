Hity

tygodnia

Psiara wchodzi do windy i każe kobiecie wyjść skoro się boi psów
Psiara wchodzi do windy i każe kobiecie wyjść skoro się boi psów
2711
System kaucyjny działa za dobrze. W Słupsku podwyżka śmieci o 30%
System kaucyjny działa za dobrze. W Słupsku podwyżka śmieci o 30%
2536
Policjantka wmawia kierowcy że używanie "Janosika" jest w Polsce nielegalne
Policjantka wmawia kierowcy że używanie "Janosika" jest w Polsce nielegalne
2393
Zwyzywała rzeczniczkę praw dziecka. Chwilę później odebrano jej dzieci.
Zwyzywała rzeczniczkę praw dziecka. Chwilę później odebrano jej dzieci.
2400
Starszy Pan kolekcjonuje etykiety z serków topionych
Starszy Pan kolekcjonuje etykiety z serków topionych
2151

Powiązane tagi