To teraz czekamy na typowy schemat firmy która przeniosła IT do indii

0. Szukasz sposobu na zaoszczędzenie kasy jako julka menagerka po WSB

0.5. Odkrywasz Indie i ich sektor IT

0.9. Bierzesz ich bo są tani i tacy egzotyczni

1. Obiecują i zawsze są pewni że wszystko zrobią na czas

2. Nie robią XD Pokaż całość