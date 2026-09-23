Można się też pozbyć pacjentów. Oni generują spore koszta.

Prąd też drogi, więc można wyłączyć zasilanie i oświetlenie na salach, a zostawić tylko na dyżurkach i gabinetach.

W zasadzie to można zostawić tylko lekarzy i personel w ramach lokajów.



W ogóle to wszystko zaszło za daleko. Pacjenci/petenci zaczęli uważać że oni, lekarze, są dla nich. Cóż za krnąbrność!