Szpitale zwlniają "tanich pracowników" żeby mieć pieniądze na pensje lekarzy
Szpitale pozbywają się "taniego" personelu. W Szpitalu Czerniakowskim wypowiedzenia dostało 40 opiekunów medycznych. Nie mogą wyraźnie zaoszczędzić na najlepiej zarabiającym personelu, bez wahania oszczędzają na pracownikach z przeciwległego końca listy płac - na opiekunach medycznych.cepheus
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Komentarze (18)
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Prąd też drogi, więc można wyłączyć zasilanie i oświetlenie na salach, a zostawić tylko na dyżurkach i gabinetach.
W zasadzie to można zostawić tylko lekarzy i personel w ramach lokajów.
W ogóle to wszystko zaszło za daleko. Pacjenci/petenci zaczęli uważać że oni, lekarze, są dla nich. Cóż za krnąbrność!
Zapomniałeś o władzach szpitala i członkach zarządu.
Teraz to jest chyba jedna z bardziej znienawidzonych grup zawodowych obok górników XD
Super kraj i naród, nie lubi nikogo i niczego, ani innych ani pewnie siebie. Cyrk xD
Wtedy system będzie w pełni zdrowy!
A bezjajeczne KO chroniące układziki udaje, że coś robi, a podobnie jak ich przedstawiciel w tej sprawie, po prostu "ma to w dupie" ¯\(ツ)/¯
A potem tutaj słyszę że nie ma noszowych i salowych w szpitalach i ponoć pielęgniarki same muszą się szarpać z pacjentami, no ale chociaż zarobki mają jak w IT.
@guilmonn: Lekarza muszą mieć bo jak lekarza nie mają to nie mogą świadczyć "leczenia".