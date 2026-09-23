Szef Acera mówi wprost, że producenci pamięci robią nas w konia.
Od roku słyszymy, że drogo będzie jeszcze długo, a najgłośniej mówią to sami producenci pamięci. Teraz szef jednej z największych firm komputerowych na świecie publicznie stwierdził, że to w dużej mierze gra na podtrzymanie cen.uknot
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Komentarze (14)
najlepsze
A niech idą w piach jak sobie tak pogrywają z nami.
@ken-wawa: miał lepsze i gorsze modele, kilka wpadek, ale jak za ceny, które wołał za swój sprzęt była to zawsze dobrze skrojona oferta. Gdybym miał wybrać między acerem a np. asusem wziąłbym acera.