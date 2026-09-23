Sąd zdecydował. Barbara Nowak pomówiła dyrektorkę szkoły
Nowak ma zapłacić karę w wysokości (..tylko???..) 6 tys. zł i 10 tys. zł zadośćuczynienia.staryjednaknowy
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Nowak ma zapłacić karę w wysokości (..tylko???..) 6 tys. zł i 10 tys. zł zadośćuczynienia.staryjednaknowy
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Komentarze (17)
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Szary człowiek może latami nie móc się wygrzebać z pomówień i oszczerstw rzuconych przez pnią minister. Prawo powinno trzymać na wodzy ich chore zapędy.
Komentarz usunięty przez autora