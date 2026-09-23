Osoby na tak wysokim stanowisku powinny być znacznie surowiej karane za pomówienia i rzucanie oszczerstw, bo mają one znacznie większą siłę rażenia.

Szary człowiek może latami nie móc się wygrzebać z pomówień i oszczerstw rzuconych przez pnią minister. Prawo powinno trzymać na wodzy ich chore zapędy.