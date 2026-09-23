No ale to dotyczy przede wszystkim spisywanych za picie w miejscach publicznych, czyli np. grupa mariuszów piła sobie na ławce albo ktoś wracał ze sklepu z otwartym browarem.

Interesuje mnie o ile spadła ilość rzeczywistych przestępstw i wybryków chuligańskich np. dewastacji mienia. Dlaczego tym już się nie chwalą?



I tak - fajnie by było, jakby mniej pijaczków wracało z nocnego do domu zataczając się i krzycząc na pół podwórka, ale we wszystkim Pokaż całość