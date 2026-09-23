3 miesiące nocnej prohibicji w Warszawie. Efekt? Mniej wykroczeń i puntów z alko
spadek interwencji Straży Miejskiej i Policji. Co jeszcze mówią nam dane z pierwszych trzech miesięcy?Bigbrother
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spadek interwencji Straży Miejskiej i Policji. Co jeszcze mówią nam dane z pierwszych trzech miesięcy?Bigbrother
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Komentarze (35)
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Po co cytujesz artykuł, który przeczytałem i już skomentowałem, że nie zawiera kluczowych informacji? Na podstawie tych danych nie da się stwierdzić, czy jest bezpieczniej/spokojniej, czy nie, ani o ile.
Tu naprawdę nie ma nic odkrywczego, że jak coś zakażemy, to tego nie będzie / będzie mniej. Podobno ograniczenie spożycia alkoholu nie miało być celem samym w sobie, a miało służyć poprawie bezpieczeństwa. A więc chyba zasadnym jest pytanie, czy zmiana realnie wpłynęła na bezpieczeństwo i/lub spokój publiczny. Zewsząd dostaję jedynie wiwaty, że spadła sprzedaż/spożycie. No a co z tym bezpieczeństwem?
Rok do dwóch lat temu też mogłoby spaść o 5-7%.
Dopiero 25%+ to byłby spektakularny wynik.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ehhh...
Interesuje mnie o ile spadła ilość rzeczywistych przestępstw i wybryków chuligańskich np. dewastacji mienia. Dlaczego tym już się nie chwalą?
I tak - fajnie by było, jakby mniej pijaczków wracało z nocnego do domu zataczając się i krzycząc na pół podwórka, ale we wszystkim