Brzoska chce komisji śledczej albo pozwu. Twierdzi że Meta chroni przestępców
Firma Marka Zuckerberga zarobiła w samej Polsce 760 mln zł na nieprawdziwych reklamach. Co więcej, reklamy będące scamem nie posiadają danych prawdziwego reklamodawcy. W ich miejscu widnieją fikcyjne nazwy lub cyfry. "Meta wie, że sprzedaje swoją powierzchnię reklamową przestępcom i nic nie robi z tairaG
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Komentarze (48)
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@hesus: no ktoś powiedział
Google:
"Sejmowa
Z zydami sie nie wchodzi w dyskuje tylko stosuje argument sily, jezeli z retoryka schadza na taka wlasnie linie.
Tak jak mowi brzoska 150% kary za scam, i jescze im dowalic limit czasu dla osob ponizej 18 roku zycia. I niech s---------a
K------o totalne. Niech jedzie z tymi cwelami do spodu, akurat tutaj mu kibicuję.
@nilmerg Nie wiem, ale mi to się wydaje, że to po polsku jest napisane.