Ja jeszcze miesiąc z Inea i się żegnam.

Zaraz po wyjściu z Play (po przejęciu UPC), wziąłem od nich światłowód. Przez pierwsze miesiące super, ale potem się zaczęły przerwy w dostawach neta. A na infolinii można sobie w pętli porozmawiać z botem. Po pewnym czasie przestałem próbować korzystać z tej ich apki (nie działa jak jest awaria xD), darowałem sobie dzwonienie na infolinie, bo jak już jakimś cudem udało się przebić przez Pokaż całość