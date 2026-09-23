Moja lodówka Siemens padła po 17 latach bezawaryjnej pracy. Kompresor umarł. Jako że i tak zamierzałem meble do kuchni zamówić to kupiłem już lodówkę o docelowym rozmiarze i z sentymentu padło na Siemensa. Wybrałem pełnego golasa aby nie było co się psuć, żadnych dziwnych drzwi itp. 4200 cebulionow. Podłączam do prądu a ta wyje cały czas. Otwieram instrukcję obsługi na losowej stronie a tam : "Aby włączyć tryb szabas zainstaluj aplikację" . Pokaż całość