Hity

tygodnia

Psiara wchodzi do windy i każe kobiecie wyjść skoro się boi psów
Psiara wchodzi do windy i każe kobiecie wyjść skoro się boi psów
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System kaucyjny działa za dobrze. W Słupsku podwyżka śmieci o 30%
System kaucyjny działa za dobrze. W Słupsku podwyżka śmieci o 30%
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Policjantka wmawia kierowcy że używanie "Janosika" jest w Polsce nielegalne
Policjantka wmawia kierowcy że używanie "Janosika" jest w Polsce nielegalne
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Starszy Pan kolekcjonuje etykiety z serków topionych
Starszy Pan kolekcjonuje etykiety z serków topionych
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Fundacja dostała dotację na siedzibę, kupiła mieszkanie i wynajmuje je na Airbnb
Fundacja dostała dotację na siedzibę, kupiła mieszkanie i wynajmuje je na Airbnb
2018

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