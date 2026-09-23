Aktualizacja Samsunga uśmierciła klientom lodówki. Akurat na weekend
W serii lodówek premium Samsung Electronics wystąpiła masowa awaria bezpośrednio po aktualizacji oprogramowania. Firma uruchomiła specjalny serwis kryzysowy, bo awaria nastąpiła dzień przed 3-dniowym świętem w Korei. Wszystko będzie zamknięte, a lodówki pełne jedzenia....jestemjakijestem1212
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Komentarze (46)
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@syfanalny:
Kurna, widziałem coś takiego w Ameryce, jakoś w latach 1980.
Tylko mam dziś problem z nazwaniem tego "inteligentną lodówką". To był po
Kupujcie takie gówna.
To już dawno przestało zaspokajać podstawowe potrzeby.
To zaspokaja już wyłącznie waszą pieprzoną próżność.
Jak mi tych ludzi nie żal!