Bingo na przejeździe kolejowym na ten rok zaliczone
Była już karetka! Był już autobus miejski! Do sportu narodowego w zatrzymywaniu się pomiędzy szlabanami dołączyła...Dawid_Kwlk
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Była już karetka! Był już autobus miejski! Do sportu narodowego w zatrzymywaniu się pomiędzy szlabanami dołączyła...Dawid_Kwlk
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Komentarze (17)
najlepsze
Ten głośny co był obywatel , Bośni nie hamował. I słychać brak hamowania na filmie z peronu.
A to z dziś ... Również system nie zadziałał
https://www.facebook.com/share/v/19iCQHM8nD/
Pociąg
@ZawodowyMacherOdLosu: od czego odcięcie prądu?
@ZawodowyMacherOdLosu:
1. Są tarcze ostrzegawcze przejazdowe. Fakt, po minięciu ich maszynista nie dostanie informacji, że ktoś się właśnie władował na przejazd, ale są.
2. W przypadku integracji tych tarcz z ETCS system sam wyhamuje pociąg do 20 km/h przed przejazdem. Tylko linii z aktywnym ETCS jest mało w Polsce.