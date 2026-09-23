A czemu nie monitoringu czy przejazd jest wolny (ai spokojnie ogarnie) i odcięcia automatycznego prądu.

1. Są tarcze ostrzegawcze przejazdowe. Fakt, po minięciu ich maszynista nie dostanie informacji, że ktoś się właśnie władował na przejazd, ale są.2. W przypadku integracji tych tarcz z ETCS system sam wyhamuje pociąg do 20 km/h przed przejazdem. Tylko linii z aktywnym ETCS jest mało w Polsce.