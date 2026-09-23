Wazne że całe kontenery mężczyzn z krajów biedniejszych są sprowadzane i w ten sposób normalizuje się niewolnictwo xDDD



Ps. KAŻDY rząd nawet ci co jeszcze nie rządzili jak np. braunenko i memcen będą sprowadzać imigrantów robiąc dobrze januszexom i korpomomtowiom. Będą te p-----------e mówić cos innego albo nawet mamić was wyższa i koniecznością, że bez tego wielką BOLZGA upadnie i nie będzie emeryturek i inne brednie, a prawda jest taka, że ich Pokaż całość