Liczba bezrobotnych rośnie. Coraz bliżej miliona osób bez pracy
W sierpniu 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 909,5 tys. bezrobotnych, o 3,1 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. W ciągu roku liczba osób bez pracy wzrosła o ponad 53 tys., czyli o około 6,2 proc. Stopa bezrobocia wyniosła 5,8 proc. i nie zmieniła się względem lipca.Skarbiec_Biz
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Komentarze (58)
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Szczególnie takich co można im grosze płacić
"państwo" - czy li wy mili państwo w swoich podatkach.
Ps. KAŻDY rząd nawet ci co jeszcze nie rządzili jak np. braunenko i memcen będą sprowadzać imigrantów robiąc dobrze januszexom i korpomomtowiom. Będą te p-----------e mówić cos innego albo nawet mamić was wyższa i koniecznością, że bez tego wielką BOLZGA upadnie i nie będzie emeryturek i inne brednie, a prawda jest taka, że ich
Ale każdy Polak powinien wiedzieć, że ustawy produkuje rząd ale wpuszcza je do obiegu prezydent. Jedyna opcja, która ominięcia prezydenta to większość kwalifikowana, której teraz nie ma. To tyle w temacie znajomości państwowości na poziomie szkoły podstawowej
To by mogło pomóc.