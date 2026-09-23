Skandal wyborczy w Szwecji! gotowe karty do głosowania dały wygraną lewicy (leka
Skandal wyborczy w Szwecji! Oszustwa i kupowanie głosów lekarzy i inżynierów, instrukcje po arabsku bo nie znają szwedzkiego. Czy nas to czeka także?pawelkubalskilegio
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Komentarze (44)
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Tutaj nie ma się co śmiać.
Jakiś czas temu na TVP2 dyl film dokumentalny o Indiach, w którym to filmie były pokazane wybory lokalne w jakiejś wsi . I dokładnie tak jak piszesz każdy z kandydarów był pkreślony właśnie obrazkiem od pracy którą wykonywał.
Także nie zdziwił bym się.
https://www.expressen.se/nyheter/politik/mohamed-abdukardir-ali-v-bodde-med-gangkriminell/
Wychodzi na to że brał też udział w przestępstwach i w 2025 wyszedł z więzienia.
Zero zdziwienia - ZAKOP
Takie określenia to sobie możemy w komentarzach pisać. Jeśli tworzysz wpis informacyjny to pisz tak jak jest czyli IMIGRANCI.