Tutaj nie ma się co śmiać.Jakiś czas temu na TVP2 dyl film dokumentalny o Indiach, w którym to filmie były pokazane wybory lokalne w jakiejś wsi . I dokładnie tak jak piszesz każdy z kandydarów był pkreślony właśnie obrazkiem od pracy którą wykonywał.Także nie zdziwił bym się.