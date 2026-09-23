Chińskie samochody zalały Europę. Dobiją europejską motoryzację? Padł rekord
Europejski rynek motoryzacyjny przeżywa prawdziwe trzęsienie ziemi, a tradycyjni giganci z niepokojem patrzą na Wschód. Gracze z Państwa Środka rozbili bank, zagarniając w sierpniu rekordowy kawałek unijnego tortu.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (136)
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Gdzie w tym czasie pierwsze chińskie dużo lepiej (teoretycznie bo nie wiem jak z jakością tego wykończenia) chińskie auta, ale z dużo mocniejszymi silnikami startowały z poziomu 99 tysięcy w promocjach.
Tymczasem marki takie jak Toyota lub VW albo w ogóle tego nie oferują albo oferują za kosmiczne pieniądze jakby ta najprostsza technologia była jakimś rocket science
Wiesz co jest w tym najlepsze? Zachodnioeuropejskie fundusze emerytalne mają dosłownie biliony euro. Nie miliardy, biliony.
I wolały to inwestować w amerykańską giełdę zamiast promil tej sumy w Kuka.
Głupie kraje, same sobie zafundowały ten los.
Dziw się kiedy Pan Chińczyk sprzedaje do bólu zbliżony produkt o połowę taniej przez co nikt nie chce kupować od ciebie.
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@dziupla666: zleży jakie kryterium przyjmiesz :-)
Zużycie paliwa, emisja spalin ma 100km to już mniej.
Ja postąpię podobnie w swojej działce - jeśli będę mógł kupić rozsądne chińskie pamięci RAM to je będę preferował zamiast Samsunga, SK Hynix czy tfu Microna które firmy stwierdziły, że konsumentów mają w dupie.
Nie, nie jestem fanem chińczyków i takowego pewnie długo nie kupię. Ale zalew chińskich marek to najlepsze co mogło się trafić europejskiemu konsumentowi.
Jeszcze kilka lat temu Skoda oferowała fabię z manualną klimatyzacją za jakieś 90k, podobnie stały niegdyś Yarisy.
No to trzeba było lekko skorygować, co ;) ?
VW jak inne marki pokazały, że da się sprzedawać "tanio" a bardziej w normalnej cenie w Chinach, a Chiny pokazały, że da się "tanio", ale i tak dużo drożej niż u nich...