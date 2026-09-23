Chińskie PHEV z silnikiem jako generatorem prądu i jednym biegiem na sprzęgle wielopłytkowym pod prędkości autostradowe (subiektywnie najlepszy napęd jeżeli wady EV są nie do przełknięcia) jest do dostania za 130k albo nawet i mniej bez żadnych haczyków.



Tymczasem marki takie jak Toyota lub VW albo w ogóle tego nie oferują albo oferują za kosmiczne pieniądze jakby ta najprostsza technologia była jakimś rocket science