Jak się przeliczy zarobki i ceny paliw w 2010 to wychodzi tak, jakby litr benzyny miał dziś kosztować 18 złotych a LPG 9 zł - a jednak jakoś jeździliśmy do roboty za 30% zarobków wydanych na podtlenek biedy aby do niej dojechać i jeszcze się człowiek cieszył, że w ogóle ma pracę.