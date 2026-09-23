Powrót do zdalnej, przez ZA DROGIE paliwo? Zaczynamy temat limitów i ograniczeń
Ceny paliw spędzają sen z powiek kierowców. W poniedziałek przebite zostały kolejne bariery - 8 zł za benzynę i 9 zł za diesla. Na tym się nie skończy, dlatego potrzebny jest sposób, aby zapanować nad tą sytuacją. Pomysły rządu i prezydenta nie znajdują wzajemnego poparcia. Może wyjściem z tej sytuaFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
https://www.reuters.com/business/energy/global-diesel-prices-hit-record-highs-further-rises-possible-2026-09-21/
https://www.reuters.com/business/energy/global-diesel-shortage-likely-last-into-2027-storage-tanks-drain-2026-09-21/
https://www.reuters.com/business/energy/europes-low-gas-stocks-pile-economic-political-pressure-2026-09-17/
w ramach rekompensat za niezatankowane paliwo. Zakład?