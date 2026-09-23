To, jakimi pobudkami kierował się Majtczak to jedno. Mnie zastanawia to, dlaczego radca prawny, który w założeniu ZNA PRAWO, w ogóle dopuścił się takiego czegoś. On nie mógł nie wiedzieć, że nie może reprezentować oskarżonego przed sądem w sprawie karnej, jeśli jest zatrudniony i ma stosunek pracy. To jest tak absurdalna sytuacja, że chyba tylko sam radca raczy wiedzieć, o co mu chodziło. Bo nie dość, że został usunięty z sali, to Pokaż całość