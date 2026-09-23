U mnie na wiosce przelotówka sie zrobiła między dwoma miastami. Ludzie zaczęli apelowac do gminy aby chodnik zrobili bo dużo ludzi pieszo chodzi, dzieciaki ze szkoły wracają poboczem a wariaci na długiej prostej potrafią z---------ć. Wystarczyło rowy melioracyjne wypieprzyć które od 30 lat wody nie widziały.



Ale po co.



N------i chyba 5 progów po całej długości. Jeszcze tak słabo zainstalowane że co chwila poszczególne segmenty sie wyrywają a z ziemi ostre śruby Pokaż całość