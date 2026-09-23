Rząd bierze się za znienawidzone progi
Jak dla mnie, to trochę za dużo tych progów. W artykule link do miejsca, gdzie można zgłaszać te źle ustawione. Pytanie do wykopków: Po co robić wyboje, przecież dziury w drogach zwalniają auta dokładnie tak samo. Może przestańmy remontować i robić progi, skutek będzie ten sam, a wyjdzie taniej XDIwan1138
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Komentarze (50)
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Ale po co.
N------i chyba 5 progów po całej długości. Jeszcze tak słabo zainstalowane że co chwila poszczególne segmenty sie wyrywają a z ziemi ostre śruby
@vandrash: niech nie ZAPIRDALAJUM tą karetką, bo może będzie szła głucha babcia przez pasy i co wtedy?! ( ͡° ͜ʖ ͡°) Cudem uniknie zderzenia z cofającą śmieciarką, by zginąć pod karetką?